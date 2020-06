Henrique, do Cruzeiro, sofre acidente e é levado para hospital

O volante Henrique, que recentemente voltou para o Cruzeiro após ficar seis meses no Fluminense, sofreu um acidente de carro na noite desta sexta-feira, 26 de junho, em Brumadinho, a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O jogador estava em seu carro, um Land Rover Recém, quando caiu em um penhasco. Henrique foi socorrido por membros do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi levado ao Hospital João XXIII, na região Centro-Sil de Belo Horizonte

De acordo com a Polícia Militar, há rastros do pneu na pista, o que indica uma tentativa forte de frenagem do veículo. O Cruzeiro já está ciente do acidente e acompanha o caso do seu atleta.

Henrique voltou a BH esta semana, quando houve um acerto com o Fluminense para deixar o time carioca e retornar ao time mineiro, com quem tem contrato até o fim de 2021. O volante é um dos jogadores que mais vestiram a camisa celeste, com 516 jogos. Seu estado de saúde ainda não teve atualizações por parte do Hospital João XXIII.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)