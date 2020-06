Dólar tem dia de forte variação e fecha em alta de 0,06%

O dólar encerrou a sessão desta quinta-feira (25) praticamente estável, com leve alta de 0,54%, após oscilar entre altas e baixas. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, também terminou o dia em alta e se aproximou dos 96 mil pontos.

Amoeda norte-americana fechou o dia sendo vendido a R$ 5,328, representando alta de R$ 0,003 (+0,06%). A cotação oscilou entre alta de 1,06% (para R$ 5,381) e queda de 1,07% (a R$ 5,2675).

Na B3, o dólar futuro tinha baixa de 0,18%, a 5,3400 reais, às 17h02.

A volatilidade implícita das opções de dólar/real para três meses —uma medida do grau de incerteza sobre a taxa de câmbio— estava em 20,8% ao ano nesta quinta, de longe a mais alta entre as principais divisas emergentes. A volatilidade implícita para o peso mexicano estava em 16,3%.

O Ibovespa encerrou a 95.983 pontos, com alta de 1,7%. O volume financeiro totalizou R$ 23,3 bilhões.

O Índice chegou a recuar a 94.151,83 pontos no pior momento, com números sobre os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos também minando a confiança dos agentes financeiros.

No Brasil, o cenário de retração econômica, embora traga preocupações com os efeitos nos resultados das empresas, quando combinado com preços sob controle reforça as perspectivas de taxas de juros muito reduzidas, e assim o fluxo para a bolsa.

O Banco Central voltou piorar sua projeção para o PIB em 2020 e agora espera retração de 6,4%, enquanto o IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, mostrou uma variação positiva de apenas 0,02% em junho.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

