Empresas mortas em Mato Grosso do Sul crescem 32% em 2020

Em tempos modernos, é observável as inconstâncias mundiais pesando no bolso de quem é, ou quer se tornar um empresário. O relatório de empresas extintas em Mato Grosso do Sul mostra um salto nos primeiros cinco meses de 2020. Neste período, 1640 negócios morreram no Estado, aproximadamente 32% a mais em relação a 2019. O diagnóstico não inclui filiais e Microempreendedores individuais.

De acordo com relatório da JUCEMS (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), nos anos anteriores, o comparativo é ainda maior. Em 2018, somente 1224 empresas foram excluídas no Estado, uma parcela de quase 25% a menos comparado a deste ano. Já em 2017 foram apenas 1191, cerca de 27% menor que o primeiro semestre de 2020.

Mato Grosso do Sul encerrou o primeiro quadrimestre deste ano com o segundo maior avanço do país em fechamento de empresas, segundo Mapa de Empresas do Ministério da Economia.

Na comparação com os resultados apontados no terceiro quadrimestre de 2019, o crescimento foi de 4,6%, perdendo apenas para o Amazonas (5,5%). A pasta também divulgou o saldo de 686.849 novas empresas no 1º quadrimestre de 2020 no Brasil. O país tem 18.466.444 empreendimentos ativos.

O número é resultado de 1.038.030 companhias abertas, contra 351.181 fechadas no período. Enquanto a abertura de empresas teve uma queda e 1,1% comparando com o mesmo período do ano passado, o fechamento de empresas caiu 12%.

As filiais mortas em MS também apresentaram um recorde histórico em relação ao mesmo período dos últimos 10 anos. Em maio de 2020, foram 112 filiais extintas, 86 a mais que abril e 49 a mais que 2019.

Odisseia empresarial

Segundo o diretor-presidente da JUCEMS, Augusto César Ferreira de Castro, a maior dificuldade para se fechar uma empresa no Brasil se refere na decisão do empreendedor de fechar seu próprio negócio. Para ele, essa é uma decisão difícil.

‘’Em questão da parte legal que deve ser cumprida pelo empreendedor, o Governo Federal tem tomado uma série de medidas para facilitar a vida do empresário que deseja fechar sua empresa. A principal dela, a Lei da Liberdade Econômica dispensa a taxa paga para extinguir uma empresa. O empreendedor apenas tem que cumprir os passos legais de documentação para poder deixar sua empresa devidamente fechada, junto aos órgãos legais e fiscais. Dados aos avanços implementados com essas medidas, não é mais difícil fechar uma empresa.’’, destaca.

‘’Conhecendo todo o processo que o empreendedor tem que caminhar, o mais importante é estabelecer um plano de negócios. O dono do negócio deve perceber a sua vocação para seu tipo de comercio, serviço ou industria que ele pensa em abrir.’’, aconselha.

‘’O plano de negócios é necessário para saber onde ele vai se estabelecer, qual investimento vai fazer, qual sua taxa e o tempo de retorno. Além disso, fazer uma boa capacitação para si próprio como dono do negocio, dar condições a seus empregados e ter bons equipamentos são os pontos ideais para se ter o maior grau de certeza que o seu negocio vai dar certo.’’

Registro automático de empresas

Ainda de acordo com Augusto, ‘’Quando se trata da junta comercial MS, nós temos um conjunto de facilidades. nós temos o registro automático de empresas, que o empreendedor ou o contador que entrar no sistema da JUCEMS, conseguirá o CNPJ de forma automática. Hoje, 50% das empresas de Mato Grosso do Sul são constituídas de forma automática.’’ Completa.

(Texto: João Fernandes)