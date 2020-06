PF prende quadrilha que que mandava drogas para a Alemanha

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (23) mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra uma quadrilha que traficava cocaína para a Alemanha.

A ação faz parte da Operação Estatueta, que apreendeu três veículos e bloqueou contas bancárias de nove pessoas físicas e jurídicas. Os agentes também sequestraram seis imóveis em Pernambuco. Todas as medidas cautelares foram expedidas pela 13ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco.

De acordo com informações do Notícias ao Minuto, as Os líderes da quadrilha moram na Região Metropolitana do Recife, e um deles é um alemão, casado com uma brasileira. Outro integrante da quadrilha é ex-policial, com passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Pela prática dos crimes de associação e tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e constituir/integrar organização criminosa, as penas, somadas, em caso de condenação, podem chegar a 65 anos de reclusão. Segundo a Polícia Federal, levados em conta apenas os valores declarados no registro dos imóveis, os bens apreendidos ultrapassam a quantia de R$ 5 milhões.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)