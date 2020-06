Justiça nega pedido de prisão domiciliar para Queiroz

O pedido realizado pela defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, para que ele cumprisse sua pena em prisão domiciliar, foi negado pela desembargadora Suimei Cavaleiri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.

O advogado Paulo Emílio Catta Preta, que representa Queiroz, havia pedido a substituição da prisão preventiva (sem prazo determinado) por prisão domiciliar citando um tratamento contra um câncer no intestino, uma cirurgia de próstata feita há dois meses e o risco de contágio por ele estar no grupo de risco em meio à pandemia do novo coronavírus. O ex-assessor está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu, no Rio.

(Texto: Karine Alencar com o Uol)