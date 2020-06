PRF prende meio milhão de maços de cigarros em fiscalização

Durante uma fiscalização na BR-163, no município de Itaquiraí, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase meio milhão de maços de cigarros que eram transportados do Paraguai, em uma carreta adulterada. A ação aconteceu na noite desta segunda-feira (16).

Na ocasião, os policiais fiscalizavam no km 33 da BR-163, quando viram um caminhão Volvo/Fh12, placas aparentes de Cascavel (PR), passando em frente a Unidade Operacional da PRF. Logo os agentes desconfiaram e abordaram o veículo.

Quando o motorista desceu do caminhão, confessou que estava transportando as caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Além do mais, afirmou que teria carregado o produto em Mundo Novo e viajaria até Naviraí. Pelo transporte receberia R$ 5 mil.

(Texto: Karine Alencar)