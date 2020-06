Ladrão é preso após roubar casa e matar idosa no interior

Jefferson da Silva Morais, 25, foi preso na noite de segunda-feira (15) após invadir residência e agredir casal de idosos durante o roubo. A mulher, de 76 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem, de 68, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro.

Segundo Ms Notícias, o rapaz invadiu a casa, localizada no Jardim Redentora, por volta das 19h50. Ele rendeu o casal e agrediu as vítimas durante o assalto, além de revirar gavetas e armários atrás de objetos de valor. O suspeito fugiu pulando muros após familiares das vítimas chegarem à residência.

A mulher foi encontrada já sem vida em um dos cômodos da casa, com marcas de violência pelo corpo. O homem, que teria sido enforcado pelo criminoso, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro. Há informações de que o rapaz teria agredido os idosos a pauladas.

A Polícia Civil foi acionada e, durante buscas, encontrou suspeito. na casa da mãe em estado de embriaguez. Ele foi preso deitado na cama, fingindo que estava dormindo, e em seguida foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado.

Segundo o delegado, Dr. Fabiano Alves, o rapaz estava bastante ofegante e tinha várias escoriações pelo corpo que condizem com a descrição de uma das testemunhas, já que ele pulou muros e quebrou telhados durante a fuga, “ele estava ferido, tinha escoriações por todo o corpo, bastante características condizentes com a fuga descrita por uma das testemunhas. Ele se ralou todo com as telhas que ele quebrou e os muros que ele quebrou; os machucados ainda sangravam”, explicou.

O delegado ainda esclareceu que outros detalhes apontados por testemunha também foram condizentes, “altura, tipo de cabelo, barba, cor da pele, roupa, até um problema que ele tem no dedo em uma das mãos, um anel que ele usada, roupas; tudo isso era muito semelhante ao que a testemunha descreveu”, revelou Dr. Fabiano.

O corpo da vítima passará por necrópsia no IML (Instituto de Medicina Legal) de Paranaíba nesta terça-feira (16). O exame apontará quais tipos de violência a mulher sofreu e a causa da morte.

(Texto: João Fernandes)