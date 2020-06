Confiança de empresários e consumidores sinaliza crescimento

Um balanço divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), aponta que a confiança dos empresários e consumidores, cresceu neste mês de junho, em relação ao mês anterior, com resultados consolidados para a retomada da economia.

O Índice de Confiança Empresarial, por exemplo, cresceu 14,5 pontos e alcançou 80 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos, na prévia de junho. Já confiança dos empresários no futuro cresceu 20,1 pontos, chegando a 83,1 pontos, enquanto a análise da situação atual teve alta de 7,2 pontos.

Na pesquisa, entre todas as áreas analisadas, a confiança aumentou 17,2% no comércio, 17% na indústria, 10,2% nos serviços e 5,6% na construção.

O Índice de Confiança do Consumidor subiu 8,9 pontos e chegou a 71 pontos, de acordo com a prévia de junho. A percepção sobre a situação atual subiu 5,1 pontos, enquanto a confiança no futuro teve aumento de 11,3 pontos.

Os resultados da prévia de junho, mostram que o mercado financeiro esta retomando e recuperando o cenário, afetado pela pandemia do coronavírus (Covid-19) desde abril.

(Texto: Karine Alencar)