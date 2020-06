Relatório prevê queda de até 45% na economia global

Devido aos impactos causados pelo novo coronavírus (covid-19), a atividade econômica no mundo pode ter queda de até 45%. A informação é do relatório Q2 2020, da Euromonitor International, empresa de pesquisas de marketing estratégico.

Para o Brasil, a perspectiva é de uma queda no PIB em 2020, mas com possibilidade de crescimento em 2021.

A avaliação ocorreu com base em três cenários, prevendo variáveis macroeconômicas essenciais (PIB), crescimento e desemprego. De acordo com a empresa de pesquisas, cada cenário envolve diferentes possibilidades de taxa de infecção global da covid-19, taxa de mortalidade e medidas de isolamento.

Brasil

Além disso, o relatório destaca a “extrema incerteza nas perspectivas doméstica e global relacionadas ao surto de pandemia” no Brasil. Para 2020, a projeção do PIB é de uma queda de no mínimo 3,3% e de no máximo 7,5%. No entanto, o cálculo para 2021 é de crescimento, que pode chegar a 5%.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)