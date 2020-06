Motorista morre após acidente na MS-156

Na rodovia MS-156, entre Caarapó e Amambaí, ocorreu um acidente, no sábado (13), no qual uma carreta saiu da pista e colidiu frontalmente em eucaliptos. O condutor, Valmir César de Oliveira de 48 anos, ficou preso nas ferragens, foi tirado com auxilio de um trator e com a ajuda do Corpo de Bombeiros, em seguida ele foi encaminhado ao hospital.

A vítima foi encontrada instável, porém com grande perda de sangue. Na manhã desta segunda-feira (15), ele veio a falecer. A vítima estava internado desde sábado, após acidente.

Valmir foi levado ao Hospital Beneficente São Mateus, onde foi atendido, porém com o agravamento do seu quadro, o mesmo foi transferido para um hospital em Dourados, onde morreu.

(Texto: Inez Nazira)