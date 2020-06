Dólar avança quase 2% e fecha acima de R$ 5,10

Índice teve baixa de 0,45%, a 92.375,52 pontos

O dólar fechou em firme alta ante o real na sessão desta segunda-feira (15), ultrapassando de R$ 5,10. Já o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em baixa de 0,45%, se mantendo acima de 90 mil pontos.

A moeda, contudo, se afastou das máximas da sessão, na esteira de melhora nos mercados financeiros internacionais após o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) anunciar que comprará a partir de terça-feira títulos corporativos individuais, ampliando o escopo de classes de ativos beneficiadas com seus programas de liquidez.

A moeda norte-americana à vista subiu 1,92%, a R$ 5,1421 na venda. O real teve o pior desempenho entre as principais divisas globais nesta sessão.

A cotação operou em alta durante todo o dia. Na máxima, disparou 3,60%, para R$ 5,2269. Na mínima, subiu 0,68%, a R$ 5,0797.

O Ibovespa fechou em queda sendo pressionado pelas ações da bancos, mas distante das mínimas da sessão em meio à recuperação dos papéis da Vale e da Petrobras e à disparada das ações da Cielo após acordo com o Facebook.

O Índice teve baixa de 0,45%, o que representa 92.375,52 pontos. O volume financeiro alcançou R$ 42,7 bilhões, amplificado pelo exercício de opções sobre ações e cotas de ETFs na primeira etapa da sessão, que movimentou R$ 11,16 bilhões, dos quais R$ 7,35 bilhões em opções de venda e R$ 3,81 bilhões em opções de compra.

Mais cedo, o Ibovespa chegou a recuar 2,85%, pressionado pela aversão a risco no exterior por preocupações com o risco de uma nova onda de contágio do novo coronavírus, após relatos de crescimentos de casos em meio à reaberturas de economias.

Após o término do exercício de opções e com Wall Street passando para o território positivo, contudo, o Ibovespa chegou a superar os 93 mil pontos na máxima, em alta de 0,3%. Mas reduziu o fôlego novamente, conforme Nova York também arrefeceu.

