Direção do Corinthians aposta na contratação de Jô

O Corinthians está longe de conseguir solucionar seus problemas financeiros. O clube fechou o balanço de 2019 com deficit recorde de R$ 177 milhões. Ainda assim, a agremiação está perto de fechar uma contratação de peso no mercado da bola – o retorno de Jô. Alguns motivos ajudam a explicar essa aposta da diretoria.

Pelo lado esportivo, o centroavante foi considerado peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2017. A falta de eficiência do sistema ofensivo era uma das principais críticas ao time do técnico Tiago Nunes, e um jogador com suas características pode ser importante para a montagem do elenco.

Jô também pode ser importante na retomada da imagem da equipe. Em sua última passagem pelo clube, o atacante era constantemente elogiado pelo técnico Fábio Carille porser um exemplo positivo de dedicação ao time. Além disso, o jogador é bastante identificado com a torcida.

Em meio à crise econômica mundial decorrente da pandemia do novo coronavírus, Jô vai rescindir seu contrato com o Nagoya Grampus, do Japão. O clube asiático tem como maior parceira a montadora Toyota, que viabilizou a contratação do brasileiro no fim de 2017. Em alta no Corinthians depois do título brasileiro e da artilharia do campeonato, o jogador custou R$ 38 milhões.Com a pandemia, a Toyota vê

necessidade de reduzir custos, e, com a rescisão de contrato de Jô, o clube vai economizar seis meses de pagamento de salário do jogador.

O Corinthians adotou estratégia parecida ao acertar a saída de Vagner Love. No retorno ao clube, Jô deve aceitar salário inferior ao que recebia no Japão.

Confira a reportagem completa e outras notícias acessando a versão virtual do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

(Texto: Diego Salgado e José Eduardo Martins/ Publicado no site por Karine Alencar)