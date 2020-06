Live solidária de Georgia Castro é um sucesso e ajuda o Hospital de Amor

Artista canta musicas autorais e de artistas que se espelha em evento pelo Youtube

Realizada com sucesso a primeira live solidária da vida de Georgia Castro, cantora sul-mato-grossense, que desponta na Nova MPB com talento incomum, voz autêntica e capacidade ainda de impressionar com boas composições. Como foi o exemplo da música “Teu sorriso”, lançada no evento transmitido pelo Youtube, no canal da artista, neste domingo, entre as 19h e 20h30. A ação foi realizada em prol do Hospital de Amor, conforme o Jornal O Estado e o Estado Online publicaram durante a semana.

No show em prol do Hospital de Amor, além das músicas, muitas escritas pela própria Geórgia, a cantora captou doações para a entidade. Com renome internacional, a instituição que possui uma unidade em Campo Grande, em outros polos no Brasil e tem a sua estrutura principal em Barretos-SP. Sendo na América Latina uma referência para o tratamento de câncer.

Para saber mais do hospital ligue ou envie um WhatsApp para (17) 3321-6607. As doações podem ser realizadas também por leitores no próprio site da entidade pelo:

Conheça mais sobre Georgia Castro no canal oficial dela no Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UChqrSrAp6xa0_upSX0IjsJg

Conheça também o Instagram da cantora, no @georgiascastro

* Material alterado às 21h para complemento de informações.

(Texto: Danilo Galvão)