MS apresenta um novo talento ao Brasil em live solidária

Geórgia Castro grava no domingo show na internet para ajudar o Hospital do Amor

Nesse domingo, às 19h (Horário de Brasília), Geórgia Castro realiza a sua primeira ‘live solidária’, um show solo de caráter filantrópico para ajudar o Hospital de Amor. E a apresentação é no próprio canal do Youtube, onde ela deve aumentar a plateia de quase dez mil inscritos, após o evento. Mesmo ‘boom’ previsto a outras plataformas de divulgação, desse novo talento que Mato Grosso do Sul desperta para o Brasil, um diamante peculiar, que praticamente inaugura a percepção de quem escuta uma música sua pela primeira vez.

“É mais uma experiência nova, e desde novembro tem sido assim. Aos 16 anos canto, pelo que me lembro, desde os seis, só que, apenas em novembro do ano passado que fiz o meu primeiro show, que na verdade foi algo simples, para um público restrito, mas que para mim terá um significado eterno. Desde então, muitas portas têm se aberto. E uma grande oportunidade para mostrar o meu trabalho será essa live solidária em prol do Hospital de Amor”, diz a cantora, que apareceu de surpresa para se incluir na cena da Nova MPB, fenômeno musical que inclusive possui referência a Geórgia, com expoentes como a dupla Ana Vitória, Tiago Iorc e outros.

Entretanto, o horizonte que influencia a artista também leva em consideração nomes como Djavan, Nando Reis, Beyoncé, e até Whitney Houston. Sobre o que a espelha, Geórgia, em seus muitos vetores, se nota pela subjetividade desses destaques, no amor à música, na devoção de um momento que uma letra nasce, ou quem sabe, a singular vitória sobre a timidez durante um momento de palco. Quando um microfone canta a alma, e expressa mensagens que falam em algo que as pessoas possam acreditar, que o público se identifique.

“Pra mim que sou pai, e fã, não apenas por ser alguém da família, e sim pelo fascínio quanto ao talento dela, é incrível ver tudo isso acontecer. Eu acompanho no que posso, as vezes tudo surge muito além da nossa percepção. Isso porque, a Geórgia é a voz, é a música que surpreende pessoas , que na hora mostram uma reação positiva ao conhecerem. Sem deixar de ser a jovem inteligente e decidida que a gente conhece de perto, uma cantora que na apresentação de palco se transforma, e faz da sua delicadeza, uma arte. Só posso dizer que é muito orgulho para nós, o nosso Estado, e o Brasil ganhar um talento assim”, cita Tiago Castro, empresário e pai da artista. Apoiador ‘número 1’ da carreira, exigindo da futura estrela apenas uma coisa: não negligenciar os estudos, mesmo se a agenda apertar.

No show em prol do Hospital de Amor, além das músicas, muitas escritas pela própria Geórgia, a cantora apresentará um leilão virtual de souvenires da entidade. E por meio um QR Code, também será possível fazer doações à instituição que possui uma unidade em Campo Grande, em outros polos no Brasil e tem a sua estrutura principal em Barretos-SP. Sendo na América Latina uma referência para o tratamento de câncer.

Para saber mais do hospital ligue ou envie um WhatsApp para (17) 3321-6607. As doações podem ser realizadas também por leitores no próprio site da entidade pelo:

Pelo Instagram é possível saber mais da cantora no @georgiacastro. Confira o canal do Youtube de Geórgia Castro no player abaixo com a música ‘Só’, que faz a entrada do EP, álbum já lançado pela artista.

(Texto: Danilo Galvão)