Junho carrega aumento nos preços pagos ao produtor de leite

Ainda não é possível estimar a redução na produção de leite no mês, mas de acordo com o presidente da Abraleite, Geraldo Borges, os produtores adotaram medidas para diminuir a produção, o que pode aumentar o preço pago em junho. Segundo ele, a redução na produção é devido às incertezas em relação à pandemia do coronavírus, o que pode gerar uma quebra geral na produção de leite em 2020.

Entre as razões para a redução na produção, ele explica que muitos produtores secaram as vacas, ou as colocaram para abate, além da questão da colheita de milho para venda, e não para silagem e problemas climáticos na região Sul, que prejudicou a produção de leite.

Segundo Borges, o preço do leite spot, comercializado entre indústrias, variou durante o mês de maio, chegando a R$ 1, R$ 1,20 por litro, nos momentos mais críticos, e hoje chega a R$ 2, R$ 2,30 o litro.