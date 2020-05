Babu Santana, ex BBB, lançará seu canal no YouTube, no próximo domingo (17), às 14h, com sua primeira live intitulada “Quintal do Paizão”.

Babu vai receber como convidados Ana Maria Braga, o jogador de futebol Gabigol, Manu Gavassi, Xande de Pilares, a vencedora do BBB20, Thelma Assis, entre outros.

O canal terá um conteúdo semanal, inicialmente aos domingos, em que serão discutidos temas como culinária, bate papos sobre futebol, BBB, dança e música.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)