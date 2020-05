Aldeia indígena de MS tem primeiro caso de coronavírus confirmado

O primeiro caso de coronavírus (covid-19) em uma aldeia indígena de Mato Grosso do Sul foi confirmado nesta quarta-feira (13), de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES). A paciente de 35 anos, é da aldeia Bororó/Jaguapiru, em Dourados, e está em isolamento domiciliar.

A paciente trabalha em um frigorífico do grupo JBS. Logo após ser comunicada do resultado do exame, a SES entrou em contato com a diretoria da empresa, que acionou, de imediato, o plano de contingência interno da empresa.

A partir deste primeiro caso registrado, o plano de ação da saúde indígena passa para a segunda etapa na qual será feita ampla testagem na população indígena.

A SES, a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) e a JBS estão fazendo o levantamento com as informações de todas as pessoas que tiveram contato com o caso confirmado. Essa rede de contato está sendo avaliada para rastreio e intervenção, tanto da aldeia, como fora dela e fará exames para o covid-19.

