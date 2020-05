Prefeitura e condomínios discutem regras de convivência durante pandemia

Nessa segunda-feira (11), aconteceu uma reunião com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbanaem, em conjunto com síndicos de condomínios e administradoras para discutir regras de convivência durante o período da pandemia.

Campo Grande tem mais de 1,2 mil condôminos, tanto vertical quanto horizontal, de diversas complexidades: baixa, média e alta. Condomínios de alta e de baixa densidade líquida, ou seja, de pessoas convivendo juntas. Por isso, é tão importante que haja regramento.

Síndico do Residencial Castelo de Luxemburgo, Helder Lacerda Oliveira, diz acreditar que ainda haja a necessidade de manter o fechamento de áreas comuns.

O secretário Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, concorda. Ele explica que Campo Grande tem 35 mil km de área, deste total, 17 mil são de vazio urbano, então temos uma densidade baixa. Contudo, dentro dos condomínios é preciso regramento para que possa proteger as pessoas que convivem diariamente, e ao mesmo tempo, precisam lidar com a Covid-19.

Para auxiliar neste processo, de estabelecer regras, a Prefeitura, por meio da Agetec, desenvolveu uma ferramenta para tratar as informações que vão fornecer os números para as tomadas de decisões. De acordo com o diretor-presidente da Agetec, Paulo Cardoso, a ferramenta irá promover uma triagem online trazendo informações importantes aos órgãos que definem as medidas em relação à doença.

(Texto: Inez Nazira com informações da Assessoria)