Prefeitura publica decreto que antecipa férias escolares da REME

A Prefeitura de Campo Grande publicou o Decreto n. 14.290, de 8 de março de 2020, que dispõe sobre a antecipação das férias escolares da Rede Municipal de julho para maio, no ano letivo de 2020. A publicação ocorreu nesta sexta-feira (8), em edição extra do Diogrande.

De acordo com o Decreto 14,290, as férias escolares de 17 a 31 de julho, previstas no calendário escolar do ano de 2020, para a Rede Municipal de Ensino/REME de Campo Grande, constante nas Resoluções Semed n. 199 e 200, de 21 de novembro de 2019, ficam antecipadas para o período de 7 a 21 de maio de 2020.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, explica que neste período de 15 dias do recesso, não haverá novas atividades curriculares online, pois se trata de uma antecipação das férias.

As aulas na Reme foram suspensas no dia 18 de março, para evitar a propagação do coronavírus (Covid-19), obedecendo ao Decreto n.14.189, de 15 de março de 2020, e foram prorrogadas conforme o Decreto nº 14.226 do dia dois de abril. Com isso, as atividades na Reme seriam retomadas no dia sete de maio, caso não houvesse a antecipação das férias.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)