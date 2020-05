Manu Gavassi e Zeeba lançam single “Eu te quero”

Manu Gavassi e Zeeba lançaram uma nova música juntos, o single “Eu te quero”, que conta com a produção de Gee Rocha (ex-NX Zero).

“Foi muito legal trabalhar com a Manu. Nesta minha nova fase, agora mais orgânica, faltava uma parceria que viesse do universo pop. Logo que conheci o trabalho dela, somando com a produção do Gee Rocha, tive certeza que seria a combinação perfeita”, contou Zeeba, responsável pelos hits eletrônicos Hear Me Now e Never Let Me Go.

A gravação da canção aconteceu de Manu entrar na casa do BBB20, nascendo de uma conversa entre os compositores sobre o grau de intimidade gerado pelos relacionamentos. Por conta disso, a música Eu Te Quero é inspirada em momentos na qual os artistas viveram em inícios de relacionamento e chegaram ao nível de “até o silêncio fica confortável”.

“Aceitei na hora esse convite de fazer essa parceria com o Zeeba. Eu o acho um cara extremamente talentoso. No final das contas foi uma boa mistura de nós dois. Espero que todo mundo goste”, declarou Manu Gavassi.

Confira:

(Texto: Jéssica Vitória com informações de O Fuxico)