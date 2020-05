Homem é esfaqueado pelo enteado

Nessa terça-feira (05), na vila Marcos Roberto, em Campo Grande, um homem de 46 anos viu que uma janela da sua residencia estava arrombada, ao questionar sobre o fato, foi esfaqueado pelo enteado.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que o enteado chegou alterado na casa. O rapaz de 22 anos de idade se revoltou com a pergunta, pegou uma faca e desferiu na parte de trás da cabeça do padrasto.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e não quis ser levada para a unidade de saúde. O autor, que seria usuário de drogas, fugiu do local. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, onde será apurado.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)