Mortes por covid-19 em Nova Iorque atinge quase 24 mil

O número de óbitos causados pelo novo coronavírus (covid-19) em Nova Iorque voltou a subir ontem (02) em relação a contagem de sexta-feira (01). A cidade é tida hoje como o epicentro da pandemia nos Estados Unidos.

O governador dos Estados Unidos, Andrew Cuomo informou que 299 mortes ocorreram no sábado, sendo 10 a mais do que no dia anterior. Cuomo classificou a evolução como “má notícia”, ainda que o registro continue muito longe das quase 800 vítimas diárias verificadas na segunda semana de abril.

No total, desde o início da pandemia, morreram no estado de Nova Iorque quase 24 mil pessoas, numa contabilidade que incluiu as vítimas prováveis do novo coronavírus que a cidade de Nova Iorque incluiu na contagem.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)