Moro depõe na PF por mais de 8 horas

O depoimento de Sergio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, realizado ontem (02), na Polícia Federal se estendeu por mais de oito horas. Moro depôs à PF a respeito das acusações realizadas contra o presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com informações do Terra, o teor do depoimento, prestado entre 14h e 22h a policiais federais acompanhados de procuradores federais no âmbito de uma investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não veio à público oficialmente.

Os jornais O Estado de S. Paulo e O Globo afirmaram que foram entregues à Justiça textos e áudios de WhatsApp de Moro e de auxiliares dele, mas sem informar o conteúdo dessas conversas.

O depoimento na Superintendência da Polícia Federal atraiu manifestantes a favor de Moro e contrários ao ex-ministro. Um grupo pró-Bolsonaro queimou camisetas com imagens de Moro e tentou atrapalhar o trabalho de jornalistas. Apoiadores do ex-ministro exaltaram a Lava Jato e a ruptura com o governo Bolsonaro.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)