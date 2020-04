Ministério autoriza cervejaria Backer a produzir álcool 70

A Cervejaria Backer, de Belo Horizonte (MG), vai produzir álcool 70%. Para a fabricação, serão utilizados tanques com cerveja parada há 90 dias. A autorização foi dada pelo Ministério da Agricultura.

Segundo a empresa, a produção pode render 28.000 litros de álcool, que devem ser doados ao sistema público de saúde para ajudar no combate ao coronavírus.

Interditada em janeiro para investigação da contaminação das cervejas por mono e dietilenoglicol, a fábrica ficou com 1 acumulou de 427 mil litros de cervejas nos tanques.

Quatro dos 70 tanques da cervejaria não foram liberados. Destes, 1 é objeto de investigação e os outros 3 estão armazenando o líquido que estava nele.

O inquérito policial apontou 42 vítimas; 9 teriam morrido de intoxicação. A investigação completou 3 meses no inicio de abril e a policia continua investigando como se deu a contaminação. Não há prazo para conclusão. As apurações administrativas seguem sendo realizadas.

Até que seja possível afirmar que não existe riscos de contaminação na retomada de produção no local, a fábrica de cerveja segue interditada, de acordo com informações do ministério. A Backer encaminhou o pedido para liberação dos tanques não contaminados. Não há previsão de liberação da certificação de funcionamento.

A Justiça bloqueou os bens da empresa para garantir a reparação as pessoas atingidas pela contaminação.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Agência Brasil)