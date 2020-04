Live da Câmara recebe o Secretário de saúde da Capital

Evento online dessa quarta-feira terá a presença de José Mauro Filho e vereadores

Às 9h30, dessa quarta-feira (29), a Câmara Municipal de Campo Grande realiza mais uma live, realizada pela Comissão Especial em apoio ao Combate a COVID -19. E, nessa edição, vereadores da Casa de Leis receberão o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, para responder as perguntas da população, além de tratar alguns pontos do Plano de Contingência de Enfrentamento ao Coronavírus da Capital.

A transmissão pode ser acompanhada pelo facebook.com/camaracgms ou pelo instagram @camaracgms.

A comissão é composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Eduardo Romero, Pastor Jeremias Flores, Betinho e Delegado Wellington.

De acordo com o pronunciamento feito pelo vereador Dr. Lívio durante a sessão ordinária desta terça-feira (28), o secretário participa da live para esclarecimento das ações de enfrentamento da COVID-19. “O secretário de saúde vem para responder sobre as ações que a Secretaria tem feito, todos questionamentos das comissões permanentes”, explicou.

Segundo o vereador, o secretário também irá apresentar o sistema de monitoramento em tempo real dos indicadores da doença em Campo Grande da Sesau que será instalado na Casa de Leis. “A Comissão solicitou para ter acesso a essas informações para que a Câmara possa ter uma atuação ainda mais efetiva”, destacou. “A Comissão também esteve presente no Núcleo de Evidências da UFMS e do laboratório de doenças infecto parasitárias delineando ações futuras”, informou Dr. Lívio.

O presidente da Casa de leis, vereador Prof. João Rocha reforçou a importância do acompanhamento dos indicadores da Sesau. “Vamos ter na Câmara instituído o mesmo programa da Secretaria de Saúde para acompanhar em tempo real as informações sobre o coronavírus. Participem da live, é uma forma de mantermos contato com a população, mesmo nesta situação que nos encontramos a Casa está atuante”, destacou.

Ainda, o vereador Dr. Lívio destacou mais uma ação Iniciativa. “A Câmara de Vereadores iniciou apoio ao um projeto piloto na região do Parque Lageado, envolvendo toda comunidade, pensando em 4 eixos: da informação e da capacitação; produção e distribuição de máscaras; assistência social com arrecadação de alimentos e roupas; facilitação da estrutura e assessoria voltada para as pessoas que necessitam do cadastramento do Auxílio Emergencial do Governo Federal. Uma iniciativa, que com indicadores mais específicos possamos ter mais oportunidades de reproduzir nos demais bairros da cidade”, avaliou.

(Texto: Danilo Galvão com informações de Assessoria)