Sandy e Júnior anunciam live e internet vai à loucura

Os irmãos Sandy e Júnior movimentaram a web ao anunciar novo show após retorno triunfal em 2019. A dupla, que inicialmente não faria mais nenhuma apresentação após o fim da turnê “Nossa História”, quebrou a promessa e fará uma live na próxima terça-feira (21), às 20h, no Youtube.

“Partiu Live, galera! Vamos nos divertir juntos e fazer o bem?”, comemorou Junior Lima em publicação no Instagram nesta sexta-feira (17). A novidade movimentou as redes sociais com direito a celebração de vários famosos.

Sandy também comemorou a novidade em parceria com o irmão, Junior Lima. A cantora avisou que não veremos grandes produções e, na verdade, um show que lembra a história de quase 20 anos da dupla. “Eu e o Junior Lima vamos fazer nossa Live! Bem intimista e dentro de casa, como tudo começou. Da nossa família para sua, com muito amor e música pra ajudar o maior número de pessoas possível neste momento tão delicado. Vai ser lindo… Esperamos você!”, destacou a cantora junto com a hashtag “Sandy e Junior em casa”.

(Karine Alencar com a Purepeople)