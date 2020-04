Começa amanhã segunda etapa de vacinação contra influenza

O Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira (15), que a meta de imunização contra a influenza já ultrapassou o esperado em sua primeira fase, atingindo 18,9 milhões de idosos (90,66%), em todo o país. Na mesma leva, a campanha também alcançou 3,8 milhões (75,5% da meta) de trabalhadores da saúde. Amanhã (16), começa a segunda etapa da vacinação contra a gripe.

Para a segunda etapa, o governo antecipou a vacinação dos povos indígenas, que seriam contemplados na terceira etapa, que começa em 9 de maio. De acordo com o Ministério da Saúde, a medida foi necessária pela vulnerabilidade para adoecimento e complicações por gripe dessa população. Assim como os motoristas e cobradores de transporte coletivo, que somam quase 700 mil profissionais no Brasil, e também serão vacinados a partir desta quinta-feira.

Profissionais dessas três categorias devem buscar a vacina em qualquer serviço público de vacinação do país, independente do seu estado de residência, pois transitam em todo o Brasil. Para comprovação, o Ministério da Saúde recomenda a apresentação de algum documento, como carteira de trabalho, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio dos sindicatos de transportes ou carteira de habilitação categorias C ou E.

Com as alterações, os professores, que seriam contemplados nessa fase, passam a integrar o grupo prioritário da terceira etapa, tendo em vista que as aulas estão suspensas. Também integram o público da segunda fase, doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, população carcerária e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em unidades socioeducativas.

De acordo com as informações apuradas pela Agência Brasil, em 2020, até o dia 6 de abril, foram registrados 853 casos de influenza (gripe) em todo o país, com 100 mortes.

(Texto: Karine Alencar)