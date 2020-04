CBF discute 35 modelos para Brasileirão em meio à pandemia

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a CNC (Comissão Nacional de Clubes), começaram a estudar 35 possibilidades diferentes para prosseguir com a realização do Campeonato Brasileiro deste ano, 2020. As meditas em análise incluem jogos por pontos corridos e decisões por mata-mata. As opções são para a disputa do torneio a partir de maio e até os últimos meses deste ano.

O número de modelos discutido por entidade e times é reduzido conforme o passar do tempo e o desenvolvimento da pandemia do novo Coronavírus. Conforme foi apurado pelo Uol, as partes ainda conversam com autoridades de saúde do país e dos estados envolvidos a fim de acertar possíveis datas. Ainda não há definição sobre o início da principal competição nacional.

(Texto: Karine Alencar)