Covid-19 fez mais morte que epidemia H1N1 em um ano no EUA

Já morreram mais pessoas nos Estados Unidos pelo novo coronavírus do que em toda a epidemia de H1N1 em 2009. Os dados, divulgados pela emissora norte-americana CNN, são da Universidade Johns Hopkins e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do país. Segundo a Johns Hopkins, a covid-19 já deixou ao menos 12.936 mortos nos EUA.

Já a epidemia de H1N1, de acordo com o CDC, matou 12.469 pessoas em quase um ano, entre 12 de abril de 2009 e 10 de abril de 2010, O país já soma mais de 400 mil casos de coronavírus desde a primeira confirmação, no fim de janeiro. Quanto à H1N1, o CDC estima que 60,8 milhões de pessoas foram infectadas nos EUA naquele ano.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal UOL)