Sem renovação com Chelsea, Willian pode jogar com Neymar

Willian não irá renovar seu contrato com o Chelsea, que vence no dia 30 de junho, e não permanecerá no clube inglês. O UOL Esporte apurou que o brasileiro tem sido monitorado pelo Barcelona, que tem na contratação de Neymar sua prioridade número 1 para a próxima temporada. Pessoas próximas ao jogador de 31 anos afirmam que uma volta ao Brasil, neste momento, está descartada. Seu desejo atuar em alguma equipe de primeiro escalão europeu, e a avaliação de seu estafe é de que ainda tem mercado para isso.

Para o Barcelona, a contratação seria um negócio de oportunidade: um jogador que ainda vem sendo convocado regularmente por Tite, sem contrato e disponível no mercado. Por isso, mesmo não se enquadrando no perfil de renovação pretendido pelo clube catalão, Willian entrou no radar. O empresário do brasileiro Giuliano Bertolucci tem boa relação com a diretoria do clube de Barcelona, que já chegou a demonstrar interesse na contratação em 2018.

A pandemia do coronavírus pode, entretanto, atrapalhar os planos. O Barcelona já precisou reduzir o salário de jogadores, e, na medida em que a suspensão do futebol espanhol persiste, a situação financeira dos clubes se deterioram. As competições não têm data para serem retomadas, e a inatividade pode afetar a atuação do Barça no mercado de contratações. Além disso, a Fifa estuda estender contratos de atletas que terminem em junho caso as competições ao redor do mundo sigam suspensas, como forma de evitar jogadores deixando seus clubes em massa sem que os campeonatos tenham terminado.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Folha UOL)