Prefeitura prorroga até dia 19 toque de recolher na Capital

Decreto assinado pelo prefeito Marquinhos Trad na última sexta-feira (3), prorrogou por mais duas semanas o toque de recolher entre 22h às 5 horas da manhã do dia seguinte. A medida, que vem sendo aplicada desde o último dia 21 de março, integra o conjunto de estratégias que o município vem adotando de restrição da mobilidade urbana e isolamento social, para prevenir a disseminação do novo coronavírus. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde diante da pandemia do novo coronavírus-Covid-19.

A Guarda Civil Metropolitana manterá o trabalho de monitoramento do toque de recolher com efetivo e viaturas em rondas por todas as sete regiões urbanas da cidade. Em 14 dias de mobilização, segundo balanço da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, foram abordadas 1.545 pessoas, orientadas a dispersar aglomeração e a voltar para casa; fiscalizados 514 estabelecimentos flagrados abertos fora do horário permitido; 12 comerciantes foram notificados por terem desrespeitado de forma reincidente o toque de recolher; sete pessoas foram presas e outras sete tiverem de ser encaminhadas para delegacia.

De acordo com a Secretaria a população ajudou no trabalho com denúncias por telefone de descumprimento do toque de recolher (2.557 denúncias), além de ter pedido informações sobre o Covid-19 (988 solicitações). Só houve necessidade de fechar dois estabelecimentos, atendendo o decreto da prefeitura. Toda a operação mobilizou 718 guardas, 153 viaturas, 165 motocicletas e de um drone que deu suporte às equipes no envio de imagens.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Assessoria da Prefeitura)