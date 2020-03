Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 2,5 milhões

A Mega-Sena sorteia neste sábado (28), o prêmio do concurso 2.247 estimado em R$ 2,5 milhões. O valor da aposta mínima é de R$ 4,50 e os interessados podem fazer a “fezinha” até às 19h (horário de Brasília).

De acordo com as informações Caixa Econômica Federal, os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, entre outros continuam ocorrendo. Apenas os sorteios da Loteria Federal e da Loteca foram suspensos, devido a “restrições adotadas em todo o país por conta da pandemia do novo coronavírus”.

Além dessa,outra alteração foi na data do sorteio da Dupla de Páscoa que passou do dia 11 para o dia 25 de abril.

O resultado da aposta vencedora da Mega-Sena será divulgado às 20h (horário de Brasília).

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Agência Brasil)