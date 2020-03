Esacheu Nascimento deixa presidência da Santa Casa

O Progressista, Esacheu Cipriano Nascimento que deveria ocupar a presidência da ABCG (Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande) até 2022, deixou o cargo. Ele, que é pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, disse em nota que caminha para novos desafios de impacto municipal, mas continuará próximo ao hospital.

Esacheu também era presidente da AASC (Associação Amigos da Santa Casa) estava à frente do hospital desde 2016. Ele registrou em todos esses anos grandes conquistas em favor da saúde dos pacientes atendidos no hospital, da recuperação do prédio principal e, consequentemente, em construções e reformas, o que foi devidamente pontuado em forma de agradecimento por todos os que acompanharam a despedida.

Apesar de os brasileiros não saberem ainda se o calendário eleitoral seguirá sem adiamento, devido à pandemia do novo coronavírus, Esacheu, que se filiou ao PP com o intuito de disputar o pleito 2020, se antecipa com saída. A legislação eleitoral estabelece que candidatos deixem cargos de comandos em entidades civil seis meses antes do primeiro turno.

Antes de deixar a presidência, Esacheu se reuniu com profissionais de cargos de liderança como reconhecimento ao apoio que recebeu durante os anos de gestão do maior e mais bem equipado hospital da região centro-oeste.

O diretor-secretário do hospital, Heitor Rodrigues Freire, disse que Esacheu, ‘com toda competência e trabalho, desenvolveu um legado de grandes transformações estruturais, assistenciais e de mudança da cultura dos nossos profissionais’.

Esacheu agradeceu o apoio de todos e segue com novo desafio. “Grato a Deus, espero poder continuar contando com suas inolvidáveis bênçãos, por decorrência das orações dos ilustres pares e demais associados, rogando o empenho de todos. Podem ter certeza de que estarei sempre ao lado de todos para levar adiante esta importante obra filantrópica que herdamos das gerações pretéritas e nos comprometemos a legar maior e melhor para as futuras gerações”, disse Esacheu.

Assumiu a presidência da ABCG o economista Heber Xavier, tendo como vice-presidente Heitor Rodrigues Freire e como diretora-secretária Alir Terra Lima. Com o ato, ficou declarado vago o cargo de diretor-secretário adjunto, para o qual foi convocada uma reunião extraordinária para o próximo dia 6 de abril de 2020 (segunda-feira), onde será definido o nome do sucessor.

(Texto: Andrea Cruz)