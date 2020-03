Covid-19: Governo de MS estabelece controle sanitário nas 13 divisas do Estado

Com o objetivo de evitar a transmissão do coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou o controle sanitário nas 13 divisas do Estado com outras unidades federativas. A medida divulgada nesta segunda-feira (23), foi decidida após o governador Reinaldo Azambuja ouvir as recomendações técnicas da Secretaria de Estado de Saúde.

“Não é uma barreira, porque não é um fechamento, como o Governo Federal determinou nas fronteiras internacionais. Nós estamos mantendo o controle sanitário nas 13 entradas do Estado, por profissionais da saúde, por policiais treinados, por equipes da nossa vigilância sanitária epidemiológica que, através da Iagro, vão controlar, dialogar com as pessoas que adentram ao Estado e verificar se tem algum sintoma até para os encaminhamentos”.

A implantação do controle sanitário nas 13 saídas do Estado será implantada nas vias que ligam Mato Grosso do Sul aos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Paraná.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)