Cristãos fazem encontros através de lives

Na última quarta-feira 18, a Prefeitura Municipal de Campo Grande decretou estado de emergência no município por conta da pandemia do novo coronavírus. A medida foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) pelo prefeito Marquinhos Trad, após a confirmação de 7 casos na Capital.

A decisão adotada a fim de combater o covid-19, fez com que muitas empresas adotassem um novo ritmo de trabalho, companhias fechassem as portas, escolas interrompessem o cronograma letivo, e até mesmo organizações religiosas suspendessem suas atividades .

Logo depois que a prefeitura publicou a medida, a igreja El Shaddai CG (IES), usou suas redes sociais parar comunicar aos membros, que os encontros semanais começariam a ser online. No vídeo publicado pela igreja, o Ap. Edilson da Silva afirmou que não há motivos para pânico, mas que algumas atitudes precisavam ser tomadas. “Nossa fé está cada vez mais forte, mas nós estamos enfrentando uma crise mundial, no entanto, isso não é motivo de pânico. Algumas atitudes precisam ser tomadas. As autoridades têm colocado algumas práticas e regras que precisamos seguir. A IES em obediência ao decreto da prefeitura, está suspendendo os cultos de domingo, que passarão a ser online” afirmou o pastor presidente da comunidade.

No dia seguinte quinta-feira 19, o Ap. informou ainda, que as células, encontros realizados semanalmente por grupos pequenos, também ficariam suspensas. “Para que você não corra nenhum risco, nossa célula será via internet”.

O primeiro encontro, liderado pelos pastores da rede de jovens, Fernanda e Jaime Gutierrez, reuniu cerca de 680 pessoas no Facebook e 400 no instagram, na quinta-feira. “Tivemos mais de 7000 visualizações, cada pessoa que estava online, assistia com sua família. Nós não tínhamos ideia de como seria, só fizemos e foi excelente. Esperamos que os cultos tenham um alcance ainda maior” contou Fernanda.

A líder de célula Bruna Alves, revelou que a experiência foi incrível, como se estivesse pessoalmente. ” Estamos nos adaptando, obedecendo as autoridades locais, e vejo que dessa forma on line ainda estaremos cumprindo nosso papel como igreja, que é levar a esperança e o amor de Deus a todas as pessoas. Hoje a tecnologia está ao nosso lado e usamos como uma ferramenta para nos manter unidos como igreja. Foi muito especial, oramos juntos e fui fortalecida na minha fé. A sensação era de estar presente e vendo tudo pessoalmente” conclui.

(Texto: Karine Alencar)