Com queda de 50% nas doações, Hemosul convoca população

Em meio à pandemia do COVID-19, o novo coronavírus, o Hemosul (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul) registra queda de 50% nas doações de sangue. Seriam necessárias de 180 a 200 doações diariamente para atender todo o Estado. A hemorrede está operando com menos de 100 doações por dia. A ausência do tipo sanguíneo O negativo, conhecido como doador universal, é preocupante por ser o mais transfundido. Para atender a demanda, o ideal seriam em torno de 45 unidades diariamente desta tipagem.

Segundo informações do hemocentro, foram adotadas estratégias para garantir a segurança dos doadores durante a quarentena, como novas medidas na higienização e desinfecção de ambientes e objetos durante a triagem e doação. Para evitar aglomerações e manter as doações o Hemosul está convocando os doadores por agendamento. O doador pode ligar nos números (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou agendar sua doação via WhatsApp no número (67) 99848-3035. O Hemosul faz um apelo para que os doadores entrem em contato e marquem um horário, evitando assim aglomeração. Na sala de doações algumas cadeiras foram isoladas, para que haja um maior distanciamento entre os doadores.

Para doar sangue é necessário a apresentação de documento de identificação, estar descansado, bem alimentado e sem nenhuma doença viral, como gripe. Os doadores devem ter entre 16 e 69 anos, 60 anos é o limite para realizar a primeira doação. Menores de 18 anos podem doar com o acompanhamento e autorização do responsável legal. O peso mínimo para qualquer doador é de 55 quilos. Pessoas que tiveram qualquer tipo de hepatite após os 11 anos, doença de chagas, que tiveram câncer, sífilis e infectados pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) são impedidos de realizar a doação.

O que muda na doação com o novo coronavírus

Em nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, no que diz respeito ao COVID-19 a recomendação para os hemocentros é a mesma em relação aos outros vírus, como a dengue e a gripe. Será acrescido na triagem a pergunta se o candidato a doador esteve em locais que registraram incidência ou prevalência da doença. Se o doador teve contato com esses locais, ele ficará 30 dias inapto para a doação de sangue. Quem teve a doença ficará 90 dias inapto para a doação após a cura da doença.

(Texto: Mariana Moreira\publicado no site por Karine Alencar)