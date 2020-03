Governo de MS amplia vagas e convoca 34 aprovados para atuarem no Hospital Regional

Em consideração a situação de emergência causada pelo novo coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (20) editais que ampliam as vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado para atuação no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. O outro edital é referente a convocação de 34 candidatos para a contratação.

Com a publicação, o quantitativo oferecido no processo seletivo foi ampliado em mais 34 vagas, distribuídas da seguinte forma: 4 vagas para a função de fisioterapeuta intensivista e 30 vagas para a função de enfermeiro.

As vagas especificadas serão providas por candidatos habilitados, obedecida a ordem de classificação. O período de contratação será de até um ano, podendo ser renovado ou rescindido a qualquer tempo.

No segundo edital publicado são convocados os 34 aprovados para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação. Os candidatos deverão comparecer nos dias 24 e 25 de março, na Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV. O período para comparecimento é das 08h às 11h e das 13h às 16h (horário de MS).

Para conferir a lista completa e os documentos necessários, acesse as páginas 81 e 82 da edição nº 10.121 do Diário Oficial do Estado.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)