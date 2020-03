Coronavírus: Brasil tem 350 casos confirmados

Os casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) subiram para 350 nesta quarta-feira (18). Os dados foram compilados pelas secretarias estaduais de Saúde e atualizados até 6h50 (horário de Brasília).

Ontem (17), o último balanço do Ministério da Saúde apontava 291 infectados. A diferença, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ocorre porque parte dos casos são notificados após a consolidação do levantamento da pasta.

No país, o estado de São Paulo segue com a maior concentração de infectados, sendo 164 confirmados. Em Mato Grosso do Sul foram registrados 6, todos na Capital.

Pelo mundo, até as 8h40 (horário de Brasília), o covid-19 já foi diagnosticado em 203.343 pessoas. Desses casos, 112.223 seguem ativos e 82.922 foram recuperados. 8,198 pessoas morreram. Os dados são compilados pelo buscador Bing, da Microsoft, utilizando dados de órgãos oficiais.

Confira:

Hoje, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, testou positivo para o novo coronavírus.

O presidente Jair Bolsonaro enviará nesta quarta-feira (18) um pedido de reconhecimento do estado de calamidade pública ao Congresso para enfrentar a epidemia do novo coronavírus.

São Paulo registra primeira morte por coronavírus no Brasil.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Metro Jornal)