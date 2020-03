Em Maracaju, homem é preso com remédios de venda proibida

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, nesta sexta-feira (13), em Maracaju, um homem de 41 anos, que estava transportando 125 ampolas e seis frascos de medicamentos utilizados para desobstrução das veias coronárias.

Os militares abordaram o condutor de um Fiat Palio, que seguia pela rodovia MS-164, de Ponta Porã sentido à cidade de Maracaju. Durante uma vistoria no veículo, uma caixa de munição de calibre 22 foi localizada, além disso, no porta-malas, os policiais localizaram os remédios, cinco seringas de aplicação e um aparelho utilizado para inoculação do medicamento.

Ao ser questionado, o homem disse que comprou o material na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e pretendia revendê-lo como anabolizantes, em Costa Rica.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do DOF)