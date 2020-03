Presidente de time é diagnosticado com coronavírus

Maurizio Rullo, presidente do Novara, equipe que disputa a Série C do Campeonato Italiano, testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19).

Em um comunicado divulgado pelo Novara, Rullo foi diagnosticado com a doença pouco tempo depois de ter retornado de uma viagem de trabalho na Alemanha.

O dirigente italiano informou a Lega Serie C sobre o ocorrido, mas a entidade resolveu em não colocar o clube em quarentena, já que Rullo não teve contato com nenhum jogador ou funcionário do Novara desde que voltou da Alemanha.

O Novara é o segundo time da terceira divisão a ser afetado pela Covid-19, já que a Pianese teve dois atletas e um membro da comissão técnica infectados.

De acordo com o balanço de sábado (7) da Defesa Civil da Itália, a epidemia de coronavírus já deixou 233 mortos e provocou no total 5.883 casos de contaminações no país.

Ontem, morreu a primeira vítima na América Latina diagnosticada com o novo coronavírus.

No Brasil, os casos confirmados subiram para 19.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)