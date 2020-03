Morre primeira vítima do novo coronavírus na América Latina

Morreu no sábado (07), a primeira vítima fatal da América Latina diagnosticada com o novo coronavírus (Covid-19). O paciente residia na capital da Argentina e era um homem de 64 anos com histórico de viagem a Europa.

De acordo com informações da Istoé, além do falecido a Argentina confirmou outros nove casos, sendo sete deles na capital, um na província de Buenos Aires e outro em Córdoba (centro). Com esses casos, ao todo, somam 63 na América Latina com os reportados no Brasil (19), Equador (14), México (6), Chile (6), Peru (6), Colômbia (1), Costa Rica (1) e Paraguai (1).

Mais casos na Argentina

A lista na Argentina aumentou ontem com a vítima fatal e um jovem que estava em quarentena em um hospital da capital federal com sintomas compatíveis e após ter compartilhado o voo de retorno da Itália com outro dos infectados.

O paciente falecido apresentava “antecedentes de diabetes, hipertensão, bronquite crônica e insuficiência renal”, reportou o ministério da Saúde no comunicado divulgado em sua conta oficial no Twitter.

Segundo informou, o paciente, morador da cidade de Buenos Aires, começou com uma sintomatologia de “febre, tosse e dor de garganta” em 28 de fevereiro e fez a primeira consulta médica em 4 de março.

O ministério informou que o homem deu entrada com sintomas de pneumonia na unidade de terapia intensiva do hospital público Argerich e precisou de assistência respiratória mecânica.

De acordo com ministério da Saúde, ele tinha voltado à Argentina em 25 de fevereiro, procedente da Europa, embora não tenha informado os países que visitou.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)