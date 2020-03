Coronavírus: Sobe para 13 o número de casos confirmados no país

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (06) que subiu para 13 o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no país. Foram registrados 10 casos em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo, um na Bahia.

De acordo com informações do Uol, o número de casos suspeitos que estão sendo investigados pelas autoridades de saúde é de 768. Ao toso, já foram descartos 480 casos

Além dos 13 casos confirmados, há ainda um 14º caso em investigação no Distrito Federal. A paciente, uma mulher de 52 anos, teve um primeiro teste positivo para coronavírus realizado por um laboratório privado de Brasília.

O Ministério da Saúde aguarda o resultado de um segundo exame que será feito por um laboratório de referência do sistema de saúde. O resultado desse segundo teste ainda não foi divulgado.

Hoje, o Peru confirmou o primeiro caso de Covid-19 no país.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Uol)