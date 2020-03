Comissão vai discutir causas do aumento de feminicídios

Devido ao aumento de feminicídios no Brasil, a Comissão Mista de Combate à Violência Contra a Mulher (CMCVM) vai discutir sobre o assunto em audiência pública na próxima quarta-feira (11).

O feminicídio é o homicídio de mulheres motivado pelo gênero. O levantamento do monitor da Violência, divulgado na última quinta-feira (5), reuniu dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Apesar de o número de homicídios dolosos (intencionais) contra mulheres ter caído 14 %, o de feminicídios aumentou 7,3%. Em 2019, 1.314 mulheres foram mortas pelo fato de serem mulheres.

De acordo com a senadora Leila Barros (PSB-DF), autora do pedido para a audiência, é necessário discutir as causas desse tipo de crime e os ajustes na legislação para reduzir a incidência e combater a cultura do feminicídio e da violência contra a mulher.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Senado)