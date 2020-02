Sefaz-MS disponibiliza página de autoatendimento do IPVA

A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS), disponibilizou uma série de serviços on-line para os contribuintes que tiverem alguma dúvida referente ao pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Por meio da página de autoatendimento é possível realizar a consulta de débitos, emitir boletos ou pagar o tributo diretamente por meio do Banco do Brasil. Ainda é possível verificar a autenticidade da guia, informando o RENAVAM e o número do documento constante na guia para a conferir a autenticidade do carnê de IPVA.

Além de emitir guias, os contribuintes podem navegar na sessão de perguntas frequentes, solicitar suporte técnico encaminhando pedido à equipe da Central de Atendimento através do Formulário de Autoatendimento, tirar dúvidas sobre veículos imunes, entre diversos outros procedimentos. Acesse o site para autoatendimento.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)