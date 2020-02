Dupla é presa e diz ter achado droga na beira da estrada

Na noite de ontem quinta- feira (13), a Polícia Rodoviária Federal, prendeu dois homens que transportavam drogas em um Corsa com placas de Dourados. O flagrante ocorreu por volta das 22h30 na BR-463, km-68, próximo ao Posto Capey, no município de Ponta Porã.

O veículo era conduzido por Wesley, 20, morador no Jardim Flórida e com ele estava Michael, 21, residente em Espigão do Oeste (RO). No carro os agentes encontraram mochila contendo cinco tabletes de maconha, totalizando 3,2 quilos.

Questionados, eles disseram ter estacionado o veículo para fumar próximo ao trevo da Lar, na cidade de fronteira, e encontraram o entorpecente jogado.

Os dois foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Ponta Porã e responderão pelo tráfico.

(Texto: Karine Alencar com informações do Dourados News)