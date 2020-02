Após semana livre, Operário busca retomada no Estadual

O Alvinegro enfrenta o Cena neste sábado (15), às 16h, em Nova Andradina – a 298 km de Campo Grande. O jogo no estádio Andradão é válido pela quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

“Não devemos nos ater ao mesmo pensamento do início de competição. Esse discurso já não é válido”, disse Estevão Petrallás, presidente do Operário, que há duas rodadas não vence na competição. O dirigente complementa que a equipe deve seguir para a partida com pensamento positivo, a fim de conquistar o resultado.

Glauber Caldas, treinador da equipe, não crê que os resultados anteriores afetem o grupo para a sequência da competição. Á reportagem do jornal O Estado MS, o técnico ressalta que os números atuais não são alarmantes. Segundo o treinador, seu time enfrentou adversários da parte de cima da tabela. “Nós tivemos confronto direto. O Costa Rica enfrenta o Águia Negra esta rodada. Isso é natural”, observou o comandante, ao citar o jogo dos líderes do torneio, marcado para domingo, às 16h, no norte do Estado.

Com semana cheia para trabalhar – cinco dias – Caldas pontua que um período como este é essencial, principalmente em início de competição. “Fizemos muitos jogos em pouco tempo. Com esse período de trabalho, posso cobrar e extrair mais dos atletas”, disse o treinador. O Galo disputou três partidas em oito dias.

Os alvinegros contam com o segundo melhor ataque do Sul-Mato-Grossense ao lado da equipe do MAC, com sete gols, um a menos que a equipe do Costa Rica, líder no quesito. Porém, possuem a terceira zaga mais vazada, com cinco gols, média de mais de um sofrido por partida.

O sábado tem mais um jogo: Corumbaense x Serc, às 18h, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. Outras seis agremiações entram em campo no domingo. O Comercial vai a Aquidauana encarar o Aquidauanense às 16h, no Noroeste. No mesmo horário, a Pontaporanense recebe o Maracaju no Aral Moreira, em Ponta Porã.

Costa Rica e Águia Negra fecham a rodada no confronto de líderes e invictos no Estadual. Às 16h da tarde, o vice recebe o time de Rio Brilhante, no Laertão.

(Texto: Alison Silva)