UCDB realiza acolhida nesta quinta após volta de reitor

Após o retorno do Pe. José Marinoni como Reitor da Católica, UCDB realiza festa de acolhida para os calouros nesta quinta



Na manhã de ontem quarta-feira (12), a Universidade Católica Dom Bosco UCDB, deu início ao seu ano letivo. Durante as comemorações, os estudantes e colaboradores celebraram a volta do Reitor, Pe. José Marinoni, que retornou ao cargo após quatro anos em Brasília (DF). Saiba mais.

Já na manhã desta quinta- feira (13), começaram as aulas para os veteranos. O dia será marcado por shows no Bosque da UCDB, tanto no período matutino como no noturno. Este ano a universidade conta com a parceria da Polícia Militar para impedir trotes agressivos. Os bares da região, estão vetados de vender qualquer tipo de bebida alcoólica.

Pe. José Marinoni reassume Reitoria da UCDB após quatro anos

O Pe. José Marinoni retornou como Reitor da Universidade Católica Dom Bosco. O salesiano volta ao cargo que ocupou entre 1993 e 2015, após atuar como diretor-executivo da Conferência das Inspetorias dos Salesianos de Dom Bosco no Brasil (CisBrasil), em Brasília (DF). A posse foi dada pelo Chanceler da UCDB e presidente da Missão Salesiana de Mato Grosso, Pe. Ricardo Carlos, que até então era o Reitor da Católica.

A cerimônia foi realizada no Pátio UCDB, localizado no campus Tamandaré, com a presença de pró-reitores, diretores, colaboradores docentes e administrativos, além de novos acadêmicos, que chegaram à Universidade para o primeiro dia de aula. Confira no vídeo como foi a festa de acolhida da Universidade este ano:

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)

* Material republicado às 12hrs desta quinta-feira (13).