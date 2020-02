UCDB realiza acolhida nesta quarta e comemora volta de Marinoni

Como parte das comemorações, será realizada a cerimônia de posse do novo Reitor, Pe. José Marinoni

Esta marcada para manhã quarta-feira (12), a acolhida de boas vindas ao início do ano letivo na Universidade Católica Dom Bosco. Durante as comemorações, os estudantes e colaboradores irão celebrar a volta do Reitor, Pe. José Marinoni, que retorna ao cargo após quatro anos em Brasília (DF).

Já na quinta- feira (13), recomeçam as aulas para os veteranos. O dia será marcado por shows no Bosque da UCDB tanto no período matutino como no noturno. Este ano a universidade conta com a parceria da Polícia Militar para impedir trotes agressivos. O bares da região, não venderão bebida alcoólica.

Pe. José Marinoni reassume Reitoria da UCDB após quatro anos

O Pe. José Marinoni irá retornarnar como Reitor da Universidade Católica Dom Bosco. O salesiano volta ao cargo que ocupou entre 1993 e 2015, após atuar como diretor-executivo da Conferência das Inspetorias dos Salesianos de Dom Bosco no Brasil (CisBrasil), em Brasília (DF). A posse será dada pelo Chanceler da UCDB e presidente da Missão Salesiana de Mato Grosso, Pe. Ricardo Carlos, que até então era o Reitor da Católica.

A cerimônia será realizada no Pátio UCDB, localizado no campus Tamandaré, com a presença de pró-reitores, diretores, colaboradores docentes e administrativos, além de novos acadêmicos, que chegarão à Universidade para o primeiro dia de aula.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)