Na máxima da sessão, moeda norte-americana atinge R$ 4,34

O dólar voltou a fechar numa máxima histórica nesta terça-feira, chegando a superar 4,34 reais na venda durante os negócios, conforme operadores avaliaram riscos de uma recuperação mais lenta da economia que abra espaço para mais cortes de juros.

O dólar à vista fechou em alta de 0,13%, a 4,3264 reais na venda, superando a máxima anterior de 4,3210 reais na venda da última sexta-feira.

Durante os negócios, a cotação foi a 4,3420 reais na venda. Pela taxa de compra, o pico foi de 4,3403 reais, o que fez desta a terceira sessão consecutiva em que o dólar bate máximas históricas durante um pregão.

O Ibovespa subiu nesta terça-feira, véspera de vencimento de opções sobre o índice e do contrato futuro, com Vale entre os destaques após dados de produção e vendas, assim como Itaú Unibanco, que reportou balanço do último trimestre de 2019.

Índice de referência da bolsa brasileira, o Ibovespa .BVSP avançou 2,49%, a 115.370 pontos, esvaziando a perda no ano. O giro financeiro da sessão somou 26,1 bilhões de reais.

(Texto: Reuters)