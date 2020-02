Águia Negra busca classificação inédita na Copa do Brasil

Líder do Campeonato Sul Mato-Grossense, o Águia Negra luta pela permanência do Estado na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 20h30 (de MS), o clube recebe o Sampaio Corrêa–MA, no Estádio Iliê Vidal, o Ninho da Águia, em Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande. O Aquidauanense, outro representante de Mato Grosso do Sul no torneio, foi derrotado pelo ABC-RN, há uma semana, em Aquidauana, por 1 a 0.

Pela quarta vez em sua história, o clube de Rio Brilhante busca avançar a segunda fase do certame. Em suas outras três participações, jamais chegou a segunda rodada. Em 2008, ano de sua primeira participação, o clube foi eliminado pelo Paranavaí, equipe do interior paranaense. Cinco anos mais tarde, em 2013, a equipe rio-brilhantense foi derrotada pelo Bragantino por 2 a 0. Em 2015, ano de sua última participação, foi batido por 4 a 2 pelo Paysandu, clube de Belém-PA.

O comandante da equipe Rodrigo Cascca, demostrou confiança para o duelo. Por telefone à reportagem de O Estado MS, na tarde de terça0-feira, o treinador disse que, “não vamos jogar por uma bola. Toda essa história envolvendo camisa, história, acaba assim que o árbitro apita o início do jogo”. A declaração do técnico faz referência ao em tese favoritismo da equipe maranhense que ocupa a posição 35 do ranking da CBF, enquanto o clube sul mato-grossense é apenas o número 220.

O clube de Rio Brilhante realizou o último treino antes da partida na noite de ontem. Cascca não confirmou a equipe que vai a campo, entretanto poupou alguns atletas na vitória diante do Corumbaense por 2 a 1, domingo (9) pelo Estadual.

Presidente do clube não espera grande público para o confronto

Sobre a expectativa de casa cheia para o duelo frente ao Sampaio Corrêa, Iliê Vidal, presidente do Águia Negra não demonstra otimismo. Com capacidade para aproximadamente 3,5 mil pessoas, o dirigente relata à reportagem que espera “no máximo” dois mil pagantes. “Com exceção dos torcedores fanáticos, os torcedores locais são mais comedidos”, afirma. Os ingressos para a partida ficam entre R$ 10 e R$ 20 para as áreas aberta e coberta respectivamente.

Vidal reconhece a superioridade da equipe visitante mas ressalta que, “jogador motivado, motiva o torcedor”. Caso avance na competição, o clube de Rio Brilhante embolsa R$ 600 mil – já tem garantido R$ 540 mil por participar da primeira fase. Com ranqueamento inferior aos visitantes, a equipe do Águia Negra necessariamente tem de vencer o jogo para seguir no torneio; o empate, classifica a equipe visitante. “O orçamento desta fase do torneio é quase nosso orçamento para o campeonato estadual, por exemplo”, salienta o dirigente. De acordo com Iliê o clube conta com pelo menos R$ 600 mil para a disputa do Sul-Mato-Grossense.

*Confira mais na edição de 12 de fevereiro no jornal O Estado MS

(Texto: Alison Silva/ Publicação de Lyanny Yrigoyen)